Slušaj vest

Ženska futsal liga Beograda završena je spektakularnim mečom u kom je GFK uspeo da odbrani titulu, tako što je savladao Solunac rezultatom 3:1.

Dame koje sa klupe predvodi Aleksandar Galamić uspele su da se revanširaju devojkama iz Barajeva za poraz u ligaškom delu, ali daleko od toga da su do novog trofeja stigle lako. Čak naprotiv!

Solunac je bolje otvorio meč, imao neke neverovatne šanse, ali je nepremostiva prepreka bila maestralna i nestvarna Lara Vuković koja je bravurama na golu dala vetar u leđa saigračicama.

Kazna za promašaje Solunca stigla je u finišu prvog dela, kada je Ana Mandić u 19. minutu iskoristila asistenciju Marije Krunić i dovela GFK u vođstvo. Mogle su devojke iz Barajeva do iznednačenja minut kasnije, ali je Lara Vuković zaustavila kazneni udarac sa deset metara Danici Radulović, te se na odmor otišlo uz rezultat 1:0.

Nastavilo se u istom ritmu i u drugom poluvremenu, Solunac je pretio, Lara Vuković je branila spektakularno, a GFK je znalački koristio svoje šanse, pa je preko Olivere Obradović u 29. minutu stigao do 2:0. Tačku na ovaj meč stavila je Katarina Petrović u 33. minutu, a u poslednjim sekundama Nina Đurđević uspela je da smanji na 3:1 i postavi konačan rezultat ove utakmice.

Treba napomenuti da su tribine SC Rakovica bile odlično popunjene, a da su susret gledali i potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije, Sandra Sremčević, selektor ženske reprezentacije Dejan Majes, kao i legendarna fudbalerka i futsalerka Marija Vuković koji su kasnije uz Mariju Armuš, tim menadžerku u reprezentacijama, delili pehare i medalje. Naravno, svi su više nego zadovoljni napustili tribine.

GFK - Solunac 3:1 (1:0)

Strelci: Ana Mandić 19, Olivera Obradović 29. i Katarina Petrović 33. minut - Nina Đurđević 40. minut

GFK: Lara Vuković - Ana Mandić, Ivana Ćorluka, Marija Krunić, Mirjana Babić.

Klupa: Marina Mitrović, Milica Milosavljević, Tamara Stanojev, Jelena Gilić, Jovana Jevremović (kapiten), Katarina Petrović, Olivera Obradović, Marjana Milovanović, Iva Gajević.

Trener: Aleksandar Galamić.

Solunac: Sandra Milojević - Dorotea Radovanović, Danica Radulović (kapiten), Nina Đurđević, Tijana Paunović.

Klupa: Anđela Mitrović, Suzana Milovanović, Andrea Marković, Teodora Timotijević, Ivana Bobić, Milica Gačić.

Trener: Nemanja Mirković.

BONUS VIDEO: