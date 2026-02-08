Slušaj vest

Fudbalski klub Novi Pazar objavio je danas da će ekipu u nastavku sezone voditi trener Nenad Lalatović.

"Predstavljanje je zakazano za utorak u 12.00 na Gradskom stadionu, a prvi trening Lalatovića sa ekipom počeće dva sata kasnije", naveli su Pazarci na klupskim internet stranicama.

Nenad Lalatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Lalatović (48) će na klupi Novog Pazara naslediti Vladimira Gaćinovića.

Poslednji angažman Lalatović je imao jesenas u lučanskoj Mladosti.

On je prethodno trenirao podgoričku Budućnost, Vojvodinu, Spartak iz Subotice, ukrajinsku Zorju, Mladost GAT, niški Radnički, Borac iz Banjaluke i Radnički 1923.

Novi trener Novog Pazara radio je još u Al Batinu iz Saudijske Arabije, Čukaričkom, čačanskom Borcu, Crvenoj zvezdi, Napretku, Voždovcu, Proleteru iz Novog Sada i Sremu.

Novi Pazar sa 33 boda trenutno zauzima peto mesto u Super ligi Srbije.

Kurir Sport / Beta

Ne propustiteFudbalDA NENAD LALATOVIĆ SEDNE NA KLUPU PARTIZANA PA DA KRUG POLAKO POČNE SA ZATVARANJEM! Kakvo bi to tek bilo ludilo da stvarno stigne na vrelu klupu u Humskoj!
Nenad Lalatović
FudbalBUM! NOVI PAZAR EKSPRESNO REAGOVAO NAKON IZNENADNOG RASTANKA SA GAĆINOVIĆEM! A, novi trener je Nenad Lalatović! Evo kada bi trebalo da stigne zvanična potvrda!
VOJVODINA-MLADOST_11.JPG
FudbalBRAT U BOLNICI, U KOMI, BORI SE ZA ŽIVOT, MAJKA NEPOKRETNA KOD KUĆE... Ispovest Nenada Lalatovića koja tera suze na oči: Priča o najvećoj traumi koju je doživeo
Nenad Lalatović
FudbalNENAD LALATOVIĆ ŠOKIRAO SRBIJU POSLE PORAZA NA MARAKANI: Evo šta je rekao trener Mladosti nakon Crvene zvezde!
Nenad Lalatović

 BONUS VIDEO:

Lalatović iz Ukrajine za Kurir Izvor: Kurir