Fudbaleri Parme bili su bolji od Bolonje.
SERIJA A
DRAMA I POBEDA GOSTIJU POSLE GOLA U NADOKNADI: Parma uspela da sruši Bolonju!
Fudbaleri Parme pobedili su danas na gostujućem terenu Bolonju 1:0, u 24. kolu italijanske Serije A.Strelac pobedonosnog gola bio je Kristijan Ordones u petom minutu sudijske nadoknade vremena.
Obe ekipe su meč završile sa igračem manje. Prvo je kod Bolonje direktan crveni karton dobio Tomaso Pobega u 18. minutu, dok je kod Parme Mariano Troilo dobio drugi žuti karton u 79. minutu.
Detalji sa meča Bolonja - Parma Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, Massimo Paolone/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrea Rosito / Zuma Press / Profimedia
Parma je na 14. mestu sa 26 bodova, a Bolonja je na 10. poziciji sa četiri boda više.
U narednom kolu, Parma će dočekati Veronu, dok će Bolonja gostovati Torinu.
Kurir sport / Beta
