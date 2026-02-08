Slušaj vest

Fudbaleri Parme pobedili su danas na gostujućem terenu Bolonju 1:0, u 24. kolu italijanske Serije A.Strelac pobedonosnog gola bio je Kristijan Ordones u petom minutu sudijske nadoknade vremena.

Obe ekipe su meč završile sa igračem manje. Prvo je kod Bolonje direktan crveni karton dobio Tomaso Pobega u 18. minutu, dok je kod Parme Mariano Troilo dobio drugi žuti karton u 79. minutu.

Parma je na 14. mestu sa 26 bodova, a Bolonja je na 10. poziciji sa četiri boda više.

U narednom kolu, Parma će dočekati Veronu, dok će Bolonja gostovati Torinu.

