Radnički iz Niša ostvario je pobedu protiv Radničkog iz Kragujevca.
NIŠLIJE BOLJE OD KRAGUJEVČANA: Radnički iz Niša slavio protiv kluba istog imena iz Kragujevca!
Fudbaleri Radničkog pobedili su u Nišu kragujevački tim sa istim imenom rezultatom 2:1 (1:1) u utakmici 22. kola Super lige Srbije.
Strahinja Manojlović golman Radničkog iz Niša Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Golove za klub iz Niša postigli su Aleksandar Šestjuk u 10. i Stefan Nikolić u 50. minutu. Jedini strelac za goste bio je Ester Sokler u 11. minutu.
Fudbaleri kragujevačkog Radničkog se nalaze na sedmom mestu na tabeli Super lige sa 30 bodova, dok je niški Radnički na 13. poziciji sa 23.
Radnički iz Niša će u narednom, 23. kolu gostovati Napretku, dok će kragujevački Radnički na svom terenu dočekati Radnik.
