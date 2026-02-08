Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog pobedili su u Nišu kragujevački tim sa istim imenom rezultatom 2:1 (1:1) u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

1/4 Vidi galeriju Strahinja Manojlović golman Radničkog iz Niša Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Golove za klub iz Niša postigli su Aleksandar Šestjuk u 10. i Stefan Nikolić u 50. minutu. Jedini strelac za goste bio je Ester Sokler u 11. minutu.

Fudbaleri kragujevačkog Radničkog se nalaze na sedmom mestu na tabeli Super lige sa 30 bodova, dok je niški Radnički na 13. poziciji sa 23.

Radnički iz Niša će u narednom, 23. kolu gostovati Napretku, dok će kragujevački Radnički na svom terenu dočekati Radnik.