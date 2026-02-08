Slušaj vest

Fudbaleri IMT-a pobedili su danas na svom terenu u Beogradu Napredak 2:0, u 22. kolu Super lige Srbije.

Strelci za IMT bili su Vasilije Novičić iz penala u 72. i Sankara Karamoko u 89. minutu.

1/15 Vidi galeriju Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

IMT je na 13. mestu sa 25 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 12 poena.

U narednom kolu, IMT će dočekati Javor, dok će Napredak u Kruševcu ugostiti Radnički iz Niša.