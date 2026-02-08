IMT je na 13. mestu sa 25 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 12 poena
IMT U FINIŠU SLOMIO OTPOR NAPRETKA: Novičić i Karamoko doneo tri boda beogradskom timu
Fudbaleri IMT-a pobedili su danas na svom terenu u Beogradu Napredak 2:0, u 22. kolu Super lige Srbije.
Strelci za IMT bili su Vasilije Novičić iz penala u 72. i Sankara Karamoko u 89. minutu.
IMT je na 13. mestu sa 25 bodova, a Napredak je na poslednjoj, 16. poziciji sa 12 poena.
U narednom kolu, IMT će dočekati Javor, dok će Napredak u Kruševcu ugostiti Radnički iz Niša.
