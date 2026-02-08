Hetafe je na 10. mestu sa 26 bodova, a Alaves je na 11. poziciji sa bodom manje
HETAFE SLAVIO U VITORIJI: Vaskes i Iglesijas srušili Alaves
Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na gostujućem terenu u Vitoriji Alaves 2:0, u 23. kolu španske Primere.
Strelci za Hetafe bili su Luis Vaskes u 53. i Huan Iglesijas iz penala u 71. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Hetafe je na 10. mestu sa 26 bodova, a Alaves je na 11. poziciji sa bodom manje.
U narednom kolu, Hetafe će dočekati Viljareal, dok će Alaves gostovati Sevilji.
