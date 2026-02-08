Slušaj vest

Fudbaleri Hetafea pobedili su danas na gostujućem terenu u Vitoriji Alaves 2:0, u 23. kolu španske Primere.

Strelci za Hetafe bili su Luis Vaskes u 53. i Huan Iglesijas iz penala u 71. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Hetafe je na 10. mestu sa 26 bodova, a Alaves je na 11. poziciji sa bodom manje.

U narednom kolu, Hetafe će dočekati Viljareal, dok će Alaves gostovati Sevilji.

Ne propustiteFudbalBARSELONA UBEDLJIVA: Marjorka ponižena u gostima
Barselona
FudbalADEMOLA LUKMAN NOVI "JORGANDŽIJA": Atletiko doveo napadača iz Atalante
FudbalMAJORKA DEKLASIRALA SEVILJU: Domaćin se izjednačio na tabeli sa gostima
Majorka, Primera
FudbalOVIJEDO JE ŽIV - ČUDO SE DOGODILO: Srušili Đironu i prekinuli niz od 14 mečeva bez trijumfa
Iljas Čaira

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir