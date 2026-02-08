Slušaj vest

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Takis Lemonis izjavio je danas da je njegov tim teško došao do pobede protiv Radničkog 1923, naglasivši kvalitet rivala i pritisak pod kojim su njegovi igrači nastupili.

"Postigli smo gol, ali smo već posle dva minuta primili pogodak, što je bio veliki šok za ekipu i nešto što je bilo teško kontrolisati. Radnički 1923 smo detaljno analizirali pre utakmice i znali smo da igraju veoma dobro. Imaju fudbalere sa izuzetnim kvalitetom u igri sa loptom, sposobne da diktiraju ritam meča. Od početka smo bili svesni da će biti teško, zbog čega se osećam fantastično jer smo pobedili takav tim", rekao je Lemonis, a preneo klub.

Super liga Srbije 2025-2026

Radnički je danas na svom terenu u Nišu pobedio Radnički 1923 iz Kragujevca 2:1, u 22. kolu Super lige Srbije.

"Pre utakmice smo bili u teškoj poziciji jer su nam bodovi bili neophodni. Nama su u svakoj utakmici potrebna tri boda i to stvara dodatni pritisak na igrače. Sada moramo brzo da analiziramo meč, vidimo šta smo uradili dobro, a šta ne, i da nastavimo dalje. Na pripremama u Turskoj rekao sam igračima da moramo prvo da napravimo deset koraka, pa još sedam. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, pa ćemo videti dokle možemo u regularnom delu sezone", istakao je Lemonis.

Trener Radničkog zahvalio se i navijačima na podršci.

"Želim da se zahvalim ljudima koji su došli na stadion. Nadam se da će ih iz utakmice u utakmicu biti sve više, a naš posao je da ih učinimo srećnim", zaključio je Lemonis.

U narednom kolu Radnički će gostovati Napretku u Kruševcu. Taj susret na programu je u subotu, 14. februara, sa početkom u 13 časova.