Kristal Palas je na 13. mestu sa 32 boda, a Brajton je na 14. poziciji sa bodom manje
Fudbal
SAR ŠOKIRAO DOMAĆINA: Kristal palas minimalcem slavio u Brajtonu
Slušaj vest
Fudbaleri Kristal Palasa pobedili su danas na gostujućem terenu Brajton 1:0, u 25. kolu engleske Premijer lige.
Strelac pobedonosnog gola bio je Ismaila Sar u 61. minutu.
Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia
Vidi galeriju
Kristal Palas je na 13. mestu sa 32 boda, a Brajton je na 14. poziciji sa bodom manje.
U narednom kolu, Kristal Palas će u Londonu dočekati Barnli, dok će Brajton u Birmingemu gostovati Aston Vili.
Reaguj
Komentariši