Fudbaleri Železničara pobedili su danas na gostujućem terenu u Subotici Spartak 3:0, u 22. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Železničar bili su Simao Pedro u šestom, Kristijan Šekularac u 19. i Branislav Knežević u 81. minutu.

Super liga Srbije 2025-2026

 Železničar je četvrti sa 37 bodova, a Spartak je na 15. mestu sa 16 poena.

U narednom kolu, Železničar će u Pančevu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Spartak gostovati Partizanu.

