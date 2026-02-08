Železničar je četvrti sa 37 bodova, a Spartak je na 15. mestu sa 16 poena
PANČEVCI NE DAJU ČETVRTO MESTO: Železničar u gostima savladao Spartak
Fudbaleri Železničara pobedili su danas na gostujućem terenu u Subotici Spartak 3:0, u 22. kolu Super lige Srbije.
Strelci za Železničar bili su Simao Pedro u šestom, Kristijan Šekularac u 19. i Branislav Knežević u 81. minutu.
Železničar je četvrti sa 37 bodova, a Spartak je na 15. mestu sa 16 poena.
U narednom kolu, Železničar će u Pančevu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Spartak gostovati Partizanu.
