Fudbaleri Lečea pobedili su danas na svom terenu Udineze 2:1, u 24. kolu italijanske Serije A.Strelci za Leče bili su Omri Gandelman u petom i Lamek Banda u 90. minutu.

Gol za Udineze postigao je Umar Solet iz penala u 26. minutu.

Leče je na 17. mestu sa 21 bodom, a Udineze je deveti sa 32 poena.

U sledećem kolu, Leče će gostovati Kaljariju, dok će Udineze dočekati Sasuolo.