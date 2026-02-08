Slušaj vest

Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na gostujućem terenu Keln 2:1, u 22. kolu nemačke Bundeslige.

Oba gola za Lajpcig postigao je Krištof Baumgartner u 29. i 56. minutu.

Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia

 Gol za Keln postigao je Jan Tielman u 51. minutu.

Lajpcig je četvrti sa 39 bodova, a Keln je na 10. mestu sa 23 poena.

U sledećem kolu, Lajpcig će dočekati Volfsburg, dok će Keln gostovati Štutgartu.

Ne propustiteFudbalMIROVALE MREŽE U MENHENGLADBAHU: Remi Borusije i Bajera
Borusija Menhengladbah - Bajer
FudbalBUNDESLIGA: Dortmund bolji od Volfsburga , Štutgart izgubio od Sankt Paulija
Borusija Dortmund
FudbalBURAN FINIŠ: Remi Union Berlina i Ajntrahta
profimedia-0990035715.jpg
FudbalVERDER IMA NOVOG ŠEFA: Tiun seda na uzavrelu klupu zeleno-belih
profimedia-1059275828 (1).jpg