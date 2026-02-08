Lajpcig je četvrti sa 39 bodova, a Keln je na 10. mestu sa 23 poena
Fudbal
BAUMGARTNER DVOSTRUKI STRELAC: Lajpcig odneo bodove iz Kelna
Fudbaleri Lajpciga pobedili su danas na gostujućem terenu Keln 2:1, u 22. kolu nemačke Bundeslige.
Oba gola za Lajpcig postigao je Krištof Baumgartner u 29. i 56. minutu.
Bundesliga 2025/26 Foto: FEDERICO GAMBARINI / AFP / Profimedia, Harry Langer / AFP / Profimedia
Gol za Keln postigao je Jan Tielman u 51. minutu.
Lajpcig je četvrti sa 39 bodova, a Keln je na 10. mestu sa 23 poena.
U sledećem kolu, Lajpcig će dočekati Volfsburg, dok će Keln gostovati Štutgartu.
