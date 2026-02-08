Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine pobedili su večeras na svom terenu Novom Sadu Mladost 5:0, u 22. kolu Super lige Srbije.

Strelci za Vojvodinu bili su Vukan Savićević iz penala u 31, Milutin Vidosavljević iz penala u 41, Milan Kolarević u 44, Aleksa Vukanović u 50. i Marko Veličković u 77. minutu.

OFK Vršac - FK Vojvodina, osmina finala Kupa Srbije Foto: FK Vojvodina

 Vojvodina je treća sa 46 bodova, pet manje od Crvene zvezde i četiri od Partizana, a Mladost je na 10. mestu sa 26 poena.

U narednom kolu, Vojvodina će u Beogradu gostovati Čukaričkom, dok će Mladost u Lučanima dočekati TSC.

Ne propustiteFudbalPANČEVCI NE DAJU ČETVRTO MESTO: Železničar u gostima savladao Spartak
Pavle Ilić, Železničar, Spartak, Super liga Srbije
FudbalTAKIS LEMONIS SIJA OD SREĆE: Osećam se fantastično zbog pobede
Marko Mijailović i Takis Lemonis, fudbaler i trener Radničkog iz Niša
FudbalIMT U FINIŠU SLOMIO OTPOR NAPRETKA: Novičić i Karamoko doneo tri boda beogradskom timu
IMT, Super liga Srbije
FudbalNIŠLIJE BOLJE OD KRAGUJEVČANA: Radnički iz Niša slavio protiv kluba istog imena iz Kragujevca!
Strahinja Manojlović golman Radničkog iz Niša

Damjan Đokanović makazice na OFK Vršac - Vojvodina 1:2 Izvor: TV Arena Sport/Printscreen