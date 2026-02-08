Slušaj vest

Fudbaleri Atletik Bilbaa pobedili su večeras na svom terenu Levante sa 4:2, u meču 23. kola španske Primere.

Gosti iz Valensije su od 17. minuta igrali sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton pokazan Alanu Maturu.

Baskijski tim je brojčanu prednost iskoristio i golovima Gorke Gurusete u 29. i 34. minutu poveo sa 2:0.

Levante je smanjio rezultat u 81. minutu pogotkom Unaja Elhesabala, da bi pet minuta kasnije gol za Bilbao postigao Niko Serano.

Gosti su do drugog pogotka stigli u četvrtom minutu nadoknade preko Hon Andera Olasagastija, dok je konačnih 4:2 postavio Robert Navaro u devetom minutu nadoknade.

Atletik Bilbao na 10. mestu Primere ima 28 bodova, dok je Levante na pretposlednjem, 19. mestu, sa 18 bodova.

U sledećem kolu Atletik Bilbao gostuje Real Ovijedu, a Levante u gradskom derbiju dočekuje Valensiju.

Sevilja i Đirona odigrali su nerešeno 1:1.

Gosti iz Katalonije vodili su od drugog minuta, kada je pogodak postigao Toma Lemar.

Sevilja je do izjednačenja stigla u drugom minutu nadoknade drugog poluvremena, kada se u strelce upisao Kike Salas.

Đirona je u osmom minutu nadoknade imala šansu da dođe do pobede, ali je neprecizan sa penala bio Kristijan Stuani.

Za Sevilju je ceo meč kao kapiten odigrao srpski fudbaler Nemanja Gudelj.

Đirona zauzima 12. mesto na tabeli Primere sa 26 bodova, a Sevilja na 13. poziciji ima bod manje.

U narednom kolu Đirona dočekuje Barselonu, dok Sevilja na svom terenu igra protiv Alavesa.