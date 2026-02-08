ŠOKIRAĆETE SE! Ko će biti šampion Superlige Srbije? Evo šta kaže vešatkačka inteligencija i zvuči neverovatno!
Proleće u Superligi Srbije je startovala prošlog vikenda, a Crvena zvezda je odmah iskoristila kiks Partizana i obišla ga čelu tabele, gde trenutno beži jedan bod večitom rivalu.
Prema projekciji veštačke inteligencije, Partizan ima svega 3 posto šanse za titulu, dok je Zvezda na velikih 97 procenata!
Evo i kompletne prognoze!
1. Crvena zvezda
Najveći favorit — zbog:
stabilnosti u igračkom kadru
kontinuiteta u domaćoj dominaciji
iskustva u evropskim takmičenjima
Najveće šanse da osvoje titulu
2. Partizan
Glavni rival:
najčešće glavni konkurent Zvezdi
snažna akademija i navijačka podrška
zna da se bori do poslednjeg kola
Vrlo realan kandidat za titulu ako uhvate formu cele sezone
3. Vojvodina
Treći „klasični“ klub:
stabilna ekipa iz Novog Sada
često u vrhu tabele, ali bez kontinuiteta kao Zvezda/Partizan
Moguć plasman u Evropu; manje šanse za šampionat, ali nije nemoguć
Ovako to izgleda u procentima:
Crvena zvezda – 97%
Partizan – 3%
Svi ostali – statistička greška
