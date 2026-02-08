Slušaj vest

Proleće u Superligi Srbije je startovala prošlog vikenda, a Crvena zvezda je odmah iskoristila kiks Partizana i obišla ga čelu tabele, gde trenutno beži jedan bod večitom rivalu.

Prema projekciji veštačke inteligencije, Partizan ima svega 3 posto šanse za titulu, dok je Zvezda na velikih 97 procenata!

Evo i kompletne prognoze!

1. Crvena zvezda

Najveći favorit — zbog:

stabilnosti u igračkom kadru

kontinuiteta u domaćoj dominaciji

iskustva u evropskim takmičenjima

Najveće šanse da osvoje titulu

2. Partizan

Glavni rival:

najčešće glavni konkurent Zvezdi

snažna akademija i navijačka podrška

zna da se bori do poslednjeg kola

Vrlo realan kandidat za titulu ako uhvate formu cele sezone

3. Vojvodina

Treći „klasični“ klub:

stabilna ekipa iz Novog Sada

često u vrhu tabele, ali bez kontinuiteta kao Zvezda/Partizan

Moguć plasman u Evropu; manje šanse za šampionat, ali nije nemoguć

Ovako to izgleda u procentima:

Crvena zvezda – 97%

Partizan – 3%

Svi ostali – statistička greška





