INTER POTOPIO SASUOLO: Petarda lidera, Nemanja Matić isključen
Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostovanju Sasuolo sa 5:0, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.
Milanski tim je do vođstva došao u 11. minutu preko Jana-Aurela Biseka, da bi u 28. minutu rezultat povećao Markus Tiram.
Domaća ekipa je u 41. minutu mogla da smanji rezultat, ali je pogodak Kristijana Torstvedta poništen zbog ofsajda.
Inter je u 50. minutu postigao treći gol, a u strelce se upisao Lautaro Martines, dok je četiri minuta kasnije gol postigao Manuel Akandži.
Sasuolo je u istom minutu ostao bez srpskog fudbalera Nemanje Matića, koji je zbog prigovora dobio drugi žuti karton.
Konačan rezultat postavio je Luis Enrike u 89. minutu.
Posle šeste uzastopne pobede u Seriji A Inter zauzima prvo mesto sa 58 bodova, i ima osam bodova više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Milan.
Sasuolo na 11. mestu Serije A ima 29 bodova.
U narednom kolu Inter dočekuje Juventus, a Sasuolo gostuje Udinezeu.