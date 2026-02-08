Slušaj vest

Fudbaleri Intera pobedili su večeras na gostovanju Sasuolo sa 5:0, u utakmici 24. kola italijanske Serije A.

Milanski tim je do vođstva došao u 11. minutu preko Jana-Aurela Biseka, da bi u 28. minutu rezultat povećao Markus Tiram.

 Domaća ekipa je u 41. minutu mogla da smanji rezultat, ali je pogodak Kristijana Torstvedta poništen zbog ofsajda.

Inter je u 50. minutu postigao treći gol, a u strelce se upisao Lautaro Martines, dok je četiri minuta kasnije gol postigao Manuel Akandži.

Sasuolo je u istom minutu ostao bez srpskog fudbalera Nemanje Matića, koji je zbog prigovora dobio drugi žuti karton.

Konačan rezultat postavio je Luis Enrike u 89. minutu.

Posle šeste uzastopne pobede u Seriji A Inter zauzima prvo mesto sa 58 bodova, i ima osam bodova više, uz utakmicu više u odnosu na drugoplasirani Milan.

Sasuolo na 11. mestu Serije A ima 29 bodova.

U narednom kolu Inter dočekuje Juventus, a Sasuolo gostuje Udinezeu.

