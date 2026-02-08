Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa i Lacija odigrali su 2:2 u utakmici 24. kola Serije A.

Gosti su vodili 2:0 zahvlajujući golovima španskog veterana Pedra u nadoknadi prvog poluvremena i na početku drugog dela igre efektnim pogotkom Danca Gustava Isaksena.

Stara dama prvo je uspela da smanji na 2:1 golom Vinstona Mekenija na asistenciju Kambijasa, da bi nakon toga usledila opsada gola Lacija, koja je na kraju i urodila plodom.

Pjer Kalulu je uspeo da iskoristi centaršut Boge i da u 96. minutu skrene glavom loptu u mrežu za veliko slavlje Stare dame, koja je nekako uspela da sačuva bod na svom stadionu pred domaćim navijačima.

Juventus je tako zadržao svoje četvrto mesto na tabeli sa 46 bodova, dok je Lacio ostao na osmom mestu sa 33 boda.

