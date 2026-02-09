Slušaj vest

Fudbalski sudija Paskal Kajzer napadnut je ispred svoje kuće.

Kajzer je dospeo u žižu javnosti, pošto je na utakmici između Kelna i Volfsburga pred 50.000 navijača na stadionu "Rhein Energie" zaprosio svog verenika Morica.

Paskal Kajzer se 2021. godine javno deklarisao kao biseksualac i jedan je od retkih otvoreno LGBTQ+ sudija u profesionalnom fudbalu, uz Britance Rajana Etkina i Džejmsa Edkoka. Kako prenose nemački mediji, tokom prosidbe Kajzer je istakao važnost vidljivosti, rekavši da želi da ljudi vide "muškarca koji voli muškarca u fudbalu".

Njegov gest naišao je na različite reakcije. Mnogi su podržali sudiju i njegovog izabranika, ali bilo je i onih koje je zgrozila scena na stadionu Kelna.

Paskal Kajzer
Paskal Kajzer fudbalski sudija sa dečkom Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Posle hrabrog poteza Kajzer se suočio sa brojnim pretnjama. Obavestio je policiju da prima preteće poruke, ali organi reda su procenili da nije bilo neposredne opasnosti.

Međutim, sudija je na kraju i fizički napadnut. Dok je pušio cigaretu ispred svog doma pretukla su ga trojica muškaraca.

Prema njegovim rečima napadači su bili izuzetno nasilni i odmah je bilo jasno da je razlog napada njegova javna prosidba.

Napad na fudbalskog sudiju izazvao je brojne osude širom Nemačke.

