SRBIN POGLEDAO U NEBO, PA SE UHVATIO ZA GLAVU! Neverovatno šta se dogodilo u derbiju Premijer lige, ovako nešto se baš retko viđa! (VIDEO)
U izuzetno zanimljivoj utakmici, a posebno drugom delu drugog poluvremena, Mančester siti je ipak odneo sa Enfilda tri boda. Utakmica je završena rezultatom 2:1 za "građane" koji su do pobede stigli nakon preokreta.
Soboslaj je postigao prvi gol na utakmici, a bio je to gol koji će se dugo prepričavati i pamtiti.
Kapiten reprezentacije Mađarske je u 74. minutu zatresao mrežu Mančester sitija raketom iz slobodnog udarca iz velike udaljenosti od gola, a puta nja lopte je iznenadila sve na stadionu i one koje su utakmicu gledali preko televizora.
Naravno, najmanje je ovako nešto očekivao Đanluiđi Donaruma, golman Mančester sitija.
Po reakciji svih je bilo jasno o kakvom golu se radi, a mnogi su se uhvatili za glavu kada su videli majstoriju.
Srpski fudbaler Miloš Kerkez koji je saigrač Soboslaja u reprezentaciji Mađarske je bio na terenu u ekipi Liverpula.
Tokom proslave je, dok je trčao prema Dominiku pogledao u nebo, a nakon toga se uhvatio za glavu.
Pojavio se i snimak pogotka iz drugog ugla:
Na veliku žalost Soboslaja, Kerkeza i svih navijača Liverpula, Mančester siti je u 84. minutu Bernardo Silva je izjednačio
Bonus video: