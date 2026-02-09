Slušaj vest

U izuzetno zanimljivoj utakmici, a posebno drugom delu drugog poluvremena, Mančester siti je ipak odneo sa Enfilda tri boda. Utakmica je završena rezultatom 2:1 za "građane" koji su do pobede stigli nakon preokreta.

Soboslaj je postigao prvi gol na utakmici, a bio je to gol koji će se dugo prepričavati i pamtiti.

Kapiten reprezentacije Mađarske je u 74. minutu zatresao mrežu Mančester sitija raketom iz slobodnog udarca iz velike udaljenosti od gola, a puta nja lopte je iznenadila sve na stadionu i one koje su utakmicu gledali preko televizora.

Naravno, najmanje je ovako nešto očekivao Đanluiđi Donaruma, golman Mančester sitija.

Po reakciji svih je bilo jasno o kakvom golu se radi, a mnogi su se uhvatili za glavu kada su videli majstoriju.

Srpski fudbaler Miloš Kerkez koji je saigrač Soboslaja u reprezentaciji Mađarske je bio na terenu u ekipi Liverpula.

Tokom proslave je, dok je trčao prema Dominiku pogledao u nebo, a nakon toga se uhvatio za glavu.

Pojavio se i snimak pogotka iz drugog ugla:

Na veliku žalost Soboslaja, Kerkeza i svih navijača Liverpula, Mančester siti je u 84. minutu Bernardo Silva je izjednačio

