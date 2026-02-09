Slušaj vest

Centarfor Spirita Kalum Kili je dobio crveni karton nakon što je krvnički zgazio defanzivca Saterlend Šarksa Džejmija Percevskog u trenutku kada je lopta bila daleko od njih.

Kili se posle jezivog starta pravio da nije uradio ništa, misleći da niko nije video sramotan potez, ali sve je snimila kamera.

On je dobio drugi žuti karton, samim tim i isključenje sa utakmice, a ubrzo je upao u probleme.

Klub ga je odmah suspendovao

"Spirit je upoznat as incidentom koji se dogodio tokom subotnje utakmice protiv Saterlend Šarksa. Klub je preduzeo hitne mere i suspendovao je uključenog igrača sa svih treninga i utakmica dok se slučaj ne istraži kroz disciplinski postupak Fudbalskog saveza Novog Južnog Velsa. Spirit će u potpunosti sarađivati sa Savezom tokom ovog procesa. Naše su misli s Džejmijem Percevskim i iskreno se nadamo da je dobro. Budući da je stvar sada predmet disciplinskog postupka, klub u ovom trenutku neće davati dalje komentare", navedeno je u saopštenju.

U narednom periodu bi Fudbalski savez trebalo da kazni igrača, a javnost očekuje da prema njemu ne bude milosti.

Hapšenje i deportacija?!

Suspenzija od strane kluba nije ništa naspram onoga što se pominje kao posledica za fudbalera.

Snimak jezivog ponašanja je postao viralan na društvenim mrežama, a navijači i ljubitelji fudbala traže žestoku reakciju vlasti. Pojedinci traže da fudbaler bude uhapšen, a neki čak i njegovu deportaciju u Veliku Britaniju, odakle vuče korene.

"Doživotna zabrana za ovog nasilnika. Bilo je namerno i sa predumišljajem", napisao je jedan korisnik društvenih mreža, a drugi je dodao:

"Pokušao mu je slomiti zglob, ja bih dokaze predao policiji".

"Ovo bi se apsolutno trebalo sankcionisati i izvan igre", poručio je korisnik koji bi želeo deportaciju fudbalera.

Reagovao i čuveni fudbaler

Legendarni australijski reprezentativac Robi Slejter je potez nazvao "gnusnim" i "antifudbalskim".

"Bio sam zgrožen, retko kada sam viđao nešto gore, a nagledao sam se svakakvih užasnih stvari. S obzirom na žestinu udarca, iznenađen sam da mu nije slomio zglob. To je napad. Da to učinite van terena, bili biste uhapšeni. To samo pokazuje nedostatak osnovne pristojnosti i poštovanja prema kolegi igraču i ljudskom biću. Žao mi je, ali to je kukavički čin. Sa leđa je, čovek ne može da se zaštiti. To je moglo da mu završi karijeru", rekao je Slejter.

