Slušaj vest

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga bio je izuzetno zadovoljan izdanjem svoje ekipe nakon ubedljive pobede nad Mladošću (5:0), istakavši da ovakav rezultat u Mocart Bet Super ligi Srbije nije nimalo lak.

– Pobeda od 5:0 u našoj ligi nije laka protiv bilo koga, pogotovo protiv ekipe koja je izuzetno čvrsta i disciplinovana. Znali smo da nas očekuje težak rival, ekipa koja se dobro brani i ima iskustvo – rekao je Tanjga.

Strateg “stare dame” naglasio je da je fokus bio na kvalitetu igre, ali i na strpljenju.

– Naš plan je bio da igramo svoju igru, da imamo posed, pas i kontinuitet u napadu, ali uz strpljenje. Momci su ispunili sve što se od njih tražilo, čak i više od toga.

Pokazali smo da imamo kvalitet bez obzira na određene odlaske iz ekipe. Tanjga je podsetio da neće svaka utakmica biti ovako ubedljiva.

– Moramo da budemo svesni da će biti mečeva kada neće sve ići ovako glatko. Ipak, protiv Mladosti smo potpuno zaslužili pobedu. Imali smo mnogo šansi, deset udaraca u okvir gola, postigli pet pogodaka i to je nešto što raduje – istakao je trener Vojvodine.

Posebno je apostrofirao učinak tima u drugom delu sezone.

– U oba pravca igramo jako dobro. Sedam postignutih golova, nijedan primljen – to su brojke koje govore same za sebe. Sve ono što smo radili na pripremama sada se vidi na terenu. Najvažnije je to što igrači veruju u sebe. Znaju da imaju kvalitet, ali to mora da se pokaže na terenu, što su i učinili protiv Mladosti.

Na kraju je podvukao da jedna utakmica ne donosi krajnji cilj.

– Naš cilj je plasman u Evropu, ali jedna pobeda to ne znači. Idemo dalje, korak po korak. Žao mi je što mnogi momci nisu dobili šansu, ali to samo govori o širini i kvalitetu tima. Svi čekaju svoju priliku, neko je dobije ranije, neko kasnije. Biće i lošijih utakmica, pa će neke stvari morati da se menjaju – zaključio je Tanjga.

U narednom kolu Mocart Bet Super lige Srbije, Vojvodina u subotu od 17 časova gostuje Čukaričkom u Beogradu.