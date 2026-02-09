Slušaj vest

Juventus je protiv ekipe iz Rima u 24. kolu Serije A kao domaćin odigrao meč koji je završen rezultatom 2:2.

Lacio je u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena stigao do prednosti golom Pedra, a posle dva minuta igre u drugom delu Isaksen je povisio na 2:0.

Venson Mekeni je u 59. minutu smanjio zaostatak Juventusa na 2:1, a konačan rezultat je postavio Kalulu u 96. minutu.

Nakon utakmice je Spaleti bio gost "DAZN-a" u programu uživo.

Pričao je o činjenici da sudije često pokazuju na belu tačku, a svoju teoriju je pokazao na bizaran, prema nekim mišljenjima, nekorektan način.

"Mogu li da te poljubim? I ovo je kontakt", rekao je čuveni Italijan i poljubio novinarku Federiku Zile u rame.

Zbunjena novinarka se nasmejala, a Spaleti je nastavio sa svojom metodom.

"Hoćeš li da te pomazim? I to je kontakt. Moramo da vidimo kakve je prirode taj kontakt, da li je to samo dodir ili udarac".

Javila se potom iz studija "DAZN-a" Dileta Leota, najpoznatija italijanska novinarka, koja je Spaletija pozvala da se pridruži njoj i kolegama.

Usledio je još jedan neočekivan gest nekadašnjeg selektora Italije.

"Dogovoreno, ali želim kontakt i poljubac sa tobom", poručio je Leoti, koja je inače trudna i čeka drugo dete sa poznatim nemačkim golmanom Lorisom Karijusom.

1/14 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: Printskrin/Instagram

Bonus video: