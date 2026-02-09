Slušaj vest

Fudbaler CSKA iz Sofije David Pastor je uhapšen u stanju potpune alkoholisanosti nakon što je izazvao saobraćajnu nesreću.

Brazilac je velikom brzinom prošao kroz crveno svetlo na semaforu, a zatim se takucao u parkirana vozila. Policija je izvršila alko-test, a fudbaler je u krvi imao 2,32 promila alkohola.

Pastor je priveden i odmah mu je određeno zadržavanje od 24 sata, preneli su bugarski mediji.

Klub se oglasio povodom teškog incidenta.

"Želimo da uverimo sportsku javnost da CSKA već preduzima odgovarajuće mere protiv Davida Pastora. Klub ne toleriše nikakvo kršenje vrednosti koje CSKA predstavlja. Igrač će snositi posledice propisane internim pravilima kluba. Uvereni smo da će Pastor, kao i ostali igrači CSKA, u budućnosti dokazati na terenu i van njega da su svesni ozbiljne odgovornosti koju imaju prema klubu, njegovim brojnim navijačima i bugarskom društvu u celini", navedeno je u saopštenju CSKA.

David Pastor je dvadesetpetogodišnji fudbaler koji igra na poziciji desnog beka. U CSKA je stigao na leto 2025. godine iz portugalskog Farenšea.

