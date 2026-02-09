Slušaj vest

Iskusni čuvar mreže je dobio priliku da debituje za Čukarički na zvaničnim utakmicama. U Zaječaru je, tokom utakmice 22. kola Super lige Srbije, napravio veliku grešku.

Vladimir Stojković je u 33. minutu praktično asistirao Henriju Adu, fudbaleru OFK Beograda, kojem je, pritom, ostavio prazan gol.

Naime, Stojković je istrčao na jednu loptu daleko od svog gola. Stigao je do nje, ali je loše reagovao, pa je Ado imao dobru situaciju.

Iako je bio daleko od gola, napadač iz Gane se odlično snašao i uspeo je da donese prednost OFK Beogradu.

Vladimir Stojković kiks na IMT Radnički 1923 Kragujevac Izvor: TV Arena sport/Screenshot