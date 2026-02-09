Slušaj vest

Fudbaler Al Nasra i kolumbijski reprezentativac Džon Duran igraće do kraja sezone na pozajmici u Zenitu, saopštio je ruski klub.

Duran (22) je u Al Nasr stigao prošle godine iz Aston Vile. On je prvi deo ove sezone proveo na pozajmici u Fenerbahčeu, a za turski klub je odigrao 21 meč i postigao je pet golova.

Za reprezentaciju Kolumbije nastupio je na 17 utakmica i tri puta se upisao u listu strelaca.

Zenit se nalazi na drugom mestu na tabeli ruskog prvenstva sa 49 bodova.

