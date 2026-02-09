Slušaj vest

Prema izveštajima medija u Argentini, Lukas Ignasio Pires (29) je preminuo od posledica povreda zadobijenih tokom ulične tuče.

Ovaj slučaj je još tragičniji ako se zna da je za ubistvo osumnjičen njegov brat.

Navodi se da je brat napao fudbalera slomljenom staklenom flašom i da mu je, prilkom obračuna na ulici, napravio duboku posekotinu na desnoj podlaktici. Staklo je preseklo arteriju i izazvalo obilno krvarenje.

Do sukoba je došlo u petak uveče. Prvo je bilo verbalnog obračuna dva brata, a potom je sve preraslo u ozbiljnu ruču sa tragičnim ishodom.

Bivši fudbaler Almirante Brauna, argentinskog drugoligaša, je prebačen u bolnicu, ali nažalost lekari nisu mogli da sačuvaju njegov život.

"Klub Almirante Braun izražava žaljenje zbog smrti Lukasa Piresa, bivšeg igrača kluba. U ovom trenutku bola držimo se pored njegove porodice i voljenih osoba", saopštenje je ovog drugoligaša.

Policija je pokrenula istragu i traga za osumnjičenim.

