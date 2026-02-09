Slušaj vest

Menadžer fudbalera Njukasla Edi Hau izjavio je da nikada sebe ne bi stavio ispred kluba i dodao da nema nameru da podnese ostavku, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbaleri Njukasla su pre dva dana na svom terenu poraženi od Brentforda (2:3) u 25. kolu Premijer lige i trenutno se nalaze na 12. mestu na tabeli sa 33 boda. Njukasl će sutra gostovati Totenhemu u 26. kolu engleskog prvenstva.

Hau je izjavio da "nema sumnje" da je pravi čovek za mesto menadžera Njukasla.

"Ne, nema nikakve sumnje u mojoj glavi i zato sedim ovde. Da postoji, ne bih bio ovde, jer je klub najvažniji. Nikada sebe ne bih stavio ispred kluba. Ako ne budem mislio da sam pravi čovek da vodim tim napred, povukao bih se i prepustio posao nekom drugom", rekao je Hau na konferenciji za medije.

"Klub je uvek broj jedan. Moram da verujem da sam prava osoba za ovaj posao, da donosim vrednost, da pomažem igračima... Sve dok to osećam u srcu i duhu, moja želja i motivacija su na najvišem nivou", dodao je menadžer Njukasla.

Britanski mediji navode da pojedini navijači Njukasla traže ostavku Haua, pošto su nezadovoljni igrom svog tima u ovoj sezoni.

"Mnogo mi je stalo do onoga što radim, mnogo mi je stalo do kluba. Klub je za mene uvek broj jedan. Ne ja, ne igrači, već klub i ono što on predstavlja. Igrači su ogroman deo toga. Zato ću uvek da donosim odluke u najboljem interesu kluba, bilo da se tiču mene ili bilo kog pojedinca. Kada pokušavate da razmišljate na taj način i gledate širu sliku, pritisak koji drugi pokušavaju da stave na vas postaje nebitan", istakao je Hau.