Milson slavi gol protiv Linkolna u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2025.

Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, Milson je definitivno napustio Zvezdu i otišao na pozajmicu u Al Džaziru iz Emirata.

Pozajmica će trajati šest meseci, a Crvena zvezda će po tom osnovu odmah inkasirati 500.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Milson Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

U dogovor je uključena i otkupna klauzula u iznosu od 5.000.000 evra, koja može da bude aktivirana ukoliko klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bude zadovoljan njegovim igrama.

Učinak

Milson je ove sezone odigrao 23 meča za Zvezdu, dao gol i upisao četiri asistencije, a kompletan učinak je ostvario u Superligi Srbije.