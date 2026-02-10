Slušaj vest

Nemački izvori tvrde da ne postoji ni najmanja mogućnost da Bajern otkupi Nikolasa Džeksona, čak i da Čelsi smanji potraživanja od dogovorenih 65.000.000 evra koliko stoji u njegovoj klauzuli.

Bajern je očigledno još letos bacio 16.500.000 evra za njegovu jednogodišnju pozajmicu, jer je Senegalac za sada dao samo pet golova, tri u Bundesligi i dva u Ligi šampiona.

Kada se pogleda njegova minutaža, na terenu je proveo 637 minuta, u Bundesligi tek 441, tako da je i više nego jasno da u Bajernu ne vide njega kao adekvatnu zamenu za Harija Kejna.

Bajern će u narednim mesecima tražiti pravo rešenje, Kejn je u godinama, iako ostaje, biće mu potreban odmor i rotacija, a Džekson neće dobiti novi ugovor.

Senegalac ima ugovor sa Čelsijem sve do leta 2033. godine, a sve su manje šanse da "plavci" vrate uloženih 37.000.000 koliko su dali Viljarealu leta 2023.

Džekson je ruku na srce bio odsutan i zbog Afričkog kupa nacija, što je uticalo na njegovu manju minutažu, ali ne i činjenicu da nije ispunio očekivanja.

Na društvenim mrežama se pojavio zanimljiv komentar da je Bajern do sada svaki njegov gol platio i preko 3.000.000 evra i da će biti uspeh ako uspe da "spusti" tu brojku na 1.000.000. U prevodu, da postigne barem tih 16 golova za 16.000.000 koliko je plaćen da dođe na godinu dana.

