Slušaj vest

Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas kao domaćini u Zaječaru Čukarički 2:0, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Golove su postigli Henri Ado u 32. minutu i Milan Rodić u drugom minutu nadoknade vremena.

1/16 Vidi galeriju Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport

OFK je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle osme pobede u ligi zauzima osmo mesto na tabeli sa 29 bodova.

Čukarički je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno osmi i ima 30 bodova na šestom mestu na tabeli.

U sledećem kolu OFK će igrati u Novom Pazaru, a Čukarički će dočekati Vojvodinu.