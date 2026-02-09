OFK je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle osme pobede u ligi zauzima osmo mesto na tabeli sa 29 bodova
Fudbal
SNEŽNI BEOGRADSKI DERBI U ZAJEČARU: OFK Beograd na belom pokrivaču savladao Čukarički
Slušaj vest
Fudbaleri OFK Beograda pobedili su danas kao domaćini u Zaječaru Čukarički 2:0, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.
Golove su postigli Henri Ado u 32. minutu i Milan Rodić u drugom minutu nadoknade vremena.
Super liga Srbije 2025-2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FK Vojvodina, Starsport
Vidi galeriju
OFK je prekinuo niz od tri utakmice bez pobede, a posle osme pobede u ligi zauzima osmo mesto na tabeli sa 29 bodova.
Čukarički je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno osmi i ima 30 bodova na šestom mestu na tabeli.
U sledećem kolu OFK će igrati u Novom Pazaru, a Čukarički će dočekati Vojvodinu.
Reaguj
Komentariši