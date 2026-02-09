Slušaj vest

Ekipa Partizana ući će u nastavak sezone u prvenstvu Srbije bez Janisa Karabeljova.

Bugarski internacionalac će karijeru nastaviti u Malmeu, a na račun crno-belih će stići najmanje 75.000 evra.

Ta suma može da naraste i do 200.000 evra u zavisnosti od Karabeljovih minuta i potencijalnog plasmana Malmea u Evropu.

Karabeljov je stigao minulog leta, kod Blagojevića je igrao prilično standardno, ali kod novog trenera Stojakovića se nije izborio za mesto.

Prethodnih dana se spekulisalo da će Karabeljov u Rumuniju, pominjala se Nemačka, pa i Poljska, ali krajnje odredište je Švedska.