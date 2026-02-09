Slušaj vest

Fudbaleri Atalante pobedili su večeras na svom terenu u Bergamu Kremoneze 2:1, u 24. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Atalantu bili su Nikola Krstović u 13. i Davide Zapakosta u 25. minutu.

Serija A 2025/26

Gol za Kremoneze postigao je Morten Torsbi u četvrtom minutu sudijske nadoknade vremena.

Atalanta je sedma sa 39 bodova, a Kremoneze je na 16. mestu sa 23 poena.

U narednom kolu, Atalanta će u Rimu gostovati Laciju, dok će Kremoneze dočekati Đenovu.