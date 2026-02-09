Slušaj vest

Portugalac je odbio da igra za svoj tim u znak protesta zbog neaktivnosti kluba u januarskom prelaznom roku i propustio je poslednje dve utakmice. Spor je, izgleda, rešen, a AlNasr je odredio datum za povratak svoje najveće zvezde, pišu portugalski mediji.

Ronaldo se navodno već vratio treninzima sa Al Nasrom nakon što je propustio poslednje dve utakmice. Klub je sada zakazao povratak takmičenju sledećeg vikenda protiv Al Fateha.

Ronaldo neće igrati u utakmici Druge azijske Lige šampiona protiv Arkadaga u Turkmenistanu, koja se igra sredinom nedelje.

Izveštaji ukazuju da je Ronalda razbesnela neaktivnost kluba u zimskom prelaznom roku, tokom kojeg su doveli samo jednog mladog igrača, dok je rivalu za titulu Al Hilalu bilo dozvoljeno da dovede Karima Benzemu iz Al Itihada.

S obzirom na to da sva tri kluba poseduje isti saudijski investicioni fond (PIF), Ronaldo je bio besan. A Bola tvrdi da ga je razbesnelo i kašnjenje u isplati plata zaposlenima u Al Nasru.

Navodno je klub sada pristao da plati dugove, čime je okončana borba za vlast pobedom napadača.