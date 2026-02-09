Slušaj vest

Fudbaleri Rome pobedili su večeras na svom terenu Kaljari 2:0, u 24. kolu italijanske Serije A.Oba gola za Romu postigao je Donijel Malen u 25. i 65. minutu.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

Roma je peta sa 46 bodova, a Kaljari je na 12. mestu sa 28 poena.

U narednom kolu, Roma će gostovati Napoliju, dok će Kaljari dočekati Leče.

