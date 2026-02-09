Slušaj vest

Fudbaler Evertona Džek Griliš potvrdio je da je podvrgnut operaciji stopala i poručio da nije želeo da mu se sezona završi na ovakav način, preneli su večeras engleski mediji.

Griliš, koji je u Evertonu na jednogodišnjoj pozajmici iz Mančester sitija, povredu je zadobio 18. januara tokom pobede nad Aston Vilom (1:0), klubom u kojem je započeo karijeru.

Tridesetogodišnji vezista ove sezone je zabeležio 22 nastupa u svim takmičenjima, postigao dva gola i upisao šest asistencija.

"Nisam želeo da se sezona ovako završi, ali to je fudbal. Slomljen sam. Operacija je završena i sada je sav fokus na oporavku. Siguran sam da ću se vratiti spremniji, jači i bolji nego ranije", napisao je Griliš na Instagramu, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Povreda je praktično ugasila sve nade da bi Griliš mogao da se nađe na spisku reprezentacije Engleske za predstojeće Svetsko prvenstvo. Njegova dobra forma u Evertonu poslednjih meseci podstakla je spekulacije o mogućem povratku u nacionalni tim.

Poslednji nastup za Englesku Griliš je upisao u oktobru 2024. godine, pod vođstvom tadašnjeg vršioca dužnosti selektora Lija Karslija.

Griliš je u Mančester siti stigao iz Aston Vile 2021. godine za tadašnji britanski rekord od 100 miliona funti, a sa klubom je osvojio tri titule Premijer lige, Ligu šampiona i FA kup. Ipak, prošle sezone je izgubio mesto u timu, upisavši samo sedam ligaških startova, pre nego što je izostavljen i sa spiska za Svetsko klupsko prvenstvo u SAD.

"Podrška koju sam dobio otkako sam došao u ovaj neverovatan klub mnogo mi znači. Stručni štab, saigrači, a posebno navijači bili su sjajni. Obožavam da predstavljam Everton i učiniću sve da se vratim što pre", poručio je Griliš.