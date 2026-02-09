Slušaj vest

Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na svom terenu Espanjol 4:1, u 23. kolu španske Primere.

Strelci za Viljareal bili su Žorž Mikautadze u 35, Hose Salinas autogol u 41, Nikolas Pepe u 50. i Alberto Moleiro u 55. minutu.

1/37 Vidi galeriju Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Gol za Espanjol postigao je Leandro Kabrera u 88. minutu.

Viljareal je četvrti na tabeli sa 45 bodova, a Espanjol je šesti sa 34 poena.

U sledećem kolu, Viljareal će gostovati Hetafeu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Seltu.