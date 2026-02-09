Viljareal je četvrti na tabeli sa 45 bodova, a Espanjol je šesti sa 34 poena
"ŽUTA PODMORNICA" GRABI KA LIGI ŠAMPIONA: Viljareal deklasirao Espanjol
Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na svom terenu Espanjol 4:1, u 23. kolu španske Primere.
Strelci za Viljareal bili su Žorž Mikautadze u 35, Hose Salinas autogol u 41, Nikolas Pepe u 50. i Alberto Moleiro u 55. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Gol za Espanjol postigao je Leandro Kabrera u 88. minutu.
U sledećem kolu, Viljareal će gostovati Hetafeu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Seltu.
