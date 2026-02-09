Slušaj vest

Fudbaleri Viljareala pobedili su večeras na svom terenu Espanjol 4:1, u 23. kolu španske Primere.

Strelci za Viljareal bili su Žorž Mikautadze u 35, Hose Salinas autogol u 41, Nikolas Pepe u 50. i Alberto Moleiro u 55. minutu.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

Gol za Espanjol postigao je Leandro Kabrera u 88. minutu.

Viljareal je četvrti na tabeli sa 45 bodova, a Espanjol je šesti sa 34 poena.

U sledećem kolu, Viljareal će gostovati Hetafeu, dok će Espanjol u Barseloni dočekati Seltu.

Ne propustiteFudbalBETIS ŠOKIRAO ATLETIKO: Gosti se gostili usred Madrida
Betis, Atletiko Madrid, Primera
Fudbal"KRALJEVI" UMIRILI "SLEPE MIŠEVE": Real pobedom u Valensiji nastavio trku sa Barselonom
Real, Valensija, Primera, Kilijan Mbape
FudbalHETAFE SLAVIO U VITORIJI: Vaskes i Iglesijas srušili Alaves
Hetafe, Selta, Primera
FudbalGOLEADA U BILBAU: Atletik srušio pretposlednji Levante
Atletik Bilbao, Levante, Primera

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir