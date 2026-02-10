Slušaj vest

Stefan Mitrović je pojačao odbranu crno-belih u zimskom prelaznom roku, a kao gost u "Mozzart sportovom" podkastu "2x45" prisetio se perioda provedenog u nacionalnom imu.

On je otkrio koji događaj je uticao na promenu kod Piksija.

"Katar, bolna tačka... Kako sami sebi pokvarimo sve. Mislim da su izbori u Fudbalskom savezu Srbije mnogo uticali na atmosferu. Kao što je pred Mundijal u Rusiji, koji sam propustio zbog povrede, uticala smena selektora. Ti izbori u FSS su nam doneli nemir pred put. Deset godina sam bio u reprezentaciji i nikada atmosfera i ambijent u ekipi nisu bili bolji nego tada. Mentalitetom, karakterom, stvarno smo bili dobar tim, živeli smo za okupljanja, za dres državnog tima. Ali, ti izbori su uticali da u negativnoj atmosferi odemo u Katar i to je baš bolna tačka za mene. Mislim da smo imali sve da napravimo nešto, iskorak koji čekamo dugi niz godina, da prođemo grupu i zato ostaje velika žal", rekao je Mitrović.

Podsetimo, na predsedničkim izborima u Fudbalskom savezu Srbije Nenad Bjeković je bio jedini kandidat i trebalo je da bude izabran tri nedelje pre prve utakmice Orlova na Mundijalu u Kataru u kojoj je protivnik bio Brazil. Praktično u poslednjem trenutku Bjeković je povukao kandidaturu.

"Uvek pričam otvoreno, ne bežim ni od čega. Mislim da su ti izbori najviše uticali na Piksija. Da je on bio drugačiji posle toga. Ranije je bio pun sportskog bezobrazluka, koji je nama baš falio, pun optimizma, uvek pozitivan, zračio je verom i to je ono što nam je ulivalo samopouzdanje. A, posle toga je na okupljanje došao sa negativnom energijom i to se osećalo u ekipi, osećalo se u pripremama utakmica, u svemu. Nakon tih izbora on više nije bio isti čovek i mislim da je taj događaj najviše uticao na nas i na sve što se dešavalo posle".

Šta se desilo na izborima?

Sednica održana 1. novembra 2022. godine, na kojoj je FSS posle 19 meseci trebalo da dobije predsednika, bila je prilično burna. Sednica je prvo odložena sa ponedeljka na utorak zbog nedostatka kvoruma, a u utorak je bilo svega i svačega, samo ne izbora predsednika.

Početak je kasnio desetak minuta. Nenad Bjeković, jedini kandidat i tadašnji v.d. predsednika je otvorio sednicu. Oko 15 minuta kasnije je potvrđeno da je obezbeđen kvorum za izbore, ali nekoliko minuta kasnije je stigla informacija da se Nenad Bjeković povukao.

”Pre svega, želeo bih da kažem da mi je bilo zadovoljstvo da u proteklom periodu obavljam dužnost zamenika predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Posebno sam ponosan na saradnju sa selektorom Stojkovićem, legendom srpskog fudbala i čovekom koji je za veoma kratko vreme preporodio našu A reprezentaciju i vratio je u vrh evropskog i svetskog fudbala. Želim da obavestim javnost da sam doneo odluku da odustanem od kandidature za predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Mislim da je to najbolje rešenje, pre svega zbog jedinstva koje je u ovom trenutku, tri nedelje pre početka Mundijala, neophodno celoj fudbalskoj Srbiji. Ceo život sam u fudbalu i nikada mi lični interesi nisu bili ispred onih kolektivnih. Zato i ovoga puta želim da selektoru Stojkoviću i njegovim momcima obezbedim što bolji ambijent pred Svetsko prvenstvo u Kataru. Hvala svima na poverenju i uspešnoj saradnji“ rekao je kasnije Bjeković za sajt FSS.

Šta se dogodilo u Kataru?

"Dolazilo je do nekog tumbanja u ekipi bez razloga. Igrali smo pre Svetskog prvenstva izvanrednu utakmicu sa Norveškom (Liga nacija, pobeda 2:0 u Oslu) i mislim da je trebalo da ta ekipa počne meč protiv Brazila, da čini gro tima koji bi izneo grupnu fazu. Sa tom ekipom imali smo iskustvo, kvalitet, bili mentalno spremni za sve izazove. To tumbanje tima je, po meni, jedan od razloga neuspeha, jer nismo imali stabilnost i balans koji smo imali do tada. Iskreno, Dragan Stojković je doneo mnogo toga reprezentaciji, dugi niz godina pre njega se nismo plasirali na dva velika takmičenja zaredom, ali mislim da je mogao neke stvari bolje da uradi i smatram da je na kraju nekim svojim odlukama izgubio kontrolu nad ekipom, da je sam uticao na sve što se dešavalo na kraju njegovog mandata".

Posebno je upečatljiva utakmica protiv Kameruna koja je završena rezultatom 3:3 uprkos vođstvu Srbije od 3:1.

"Morali smo bolje da zatvorimo tu utakmicu. Jeste tu trener da te usmeri šta treba da radiš na terenu, ali mislim da je ekipa koja je bila u tom trenutku u igri bila dovoljno iskusna da smo morali pametnije da odigramo. Definitivno smo bili mnogo kvalitetniji od Kameruna i pobeda bi nam donela još veće samopouzdanje pred meč protiv Švajcarske. Ali, sad možemo da pričamo ceo dan o tim nekim sitnim detaljima i stvarima koje su morale bolje".

Srbija je izgubila prvu utakmicu protiv Brazila rezultatom 2:2, zatim je osvojila bod protiv Kameruna rezultatom 3:3, a u poslednjem kolu grupne faze je izgubila od Švajcarske rezultatom 3:2. I protiv Švajcaraca su Orlovi imali prednost (2:1)...

