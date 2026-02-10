Slušaj vest

Neverovatna, ali zaista neverovatna vest dolazi iz Ukrajine iz fudbalskog kluba Karpati iz Lavova.

Kapitenu ovog kluba Denisu Mirošničenku oduzeta je traka, jer govorio ruski!?

Denis Mirošničenko u dresu Karpata Foto: Mykola Tys / Alamy / Profimedia

Sve se desilo u Španiji

Ukrajinski mediji pišu o ovom događaju "kao velikom skandalu", te da se sve desilo tokom prijateljske utakmice između Karpata i švedskog kluba Gais, na pripremama u Španiji.

Denis Mirošničenko (31) koji je ogrnut ukrajinskom zastavom obratio se saigračima na ruskom jeziku, a taj trenutak zabeležen je u direktnom prenosu. I sve bi prošlo bez problema, da nije bilo televizije. Onda je krenula kampanja protiv nesrećnog ukrajinskog fudbalera.

Pritisak javnosti

Na kraju, klub Karpati iz Lavova, pod pritiskom javnosti morao je da oduzme traku Denisu Mirošničenku.

- Zbog postupaka kapitena Denisa Mirošničenka pre prijateljske utakmice protiv švedskog Gaisa, tim će izabrati novog kapitena. Klub će kasnije objaviti rezultate izbora - navedeno je u saopštenju kluba iz zapadne Ukrajine, gde je veoma izražena rusofobija.

Letos, na utakmici ekipa Kolos iz Kovaljivke i Sestara iz Odese u ženskoj fudbalskoj ligi Ukrajine, glavni sudija utakmice Anastasija Romanjuk, koja ima zvanje FIFA arbitra, pokazala je žuti karton fudbalerki Sestara Irini Majborodinoj zbog nesportskog ponašanja i agresivnog vikanja na ruskom.

Denis Mirošničenko Foto: www.fckarpaty.org.ua

Rođen u ruskom delu Ukrajine

Denis Mirošničenko (31) rodom je iz Krivog roga u Dnjepropetrovskoj oblasti, gde se govori isključivo ruski jezik. Ponikao je u klubu Krivbas, igrao je još za Dnjepar i Aleksandriju. Igra na mestu desnog beka i ima ugovor sa Karpatima do juna 2027. godine, mada je pitanje, da li će posle svega ostati u klub. Privremeni kapiten Karpata postao je Vladislav Baboglo.

Bivši trener Karpata Miron Markevič komentarisao je slučaj Denisa Mirošničenka.

- On govori ukrajinski i može da ga govori. Pogotovo što je igrač Karpata. I, na kraju krajeva, nije čak ni stvar u tome što je tim iz Lavova. Samo je pitanje jezika trenutno osetljivo pitanje. Postoje ljudi koji su celog života govorili ruski, teško im je da odmah pređu na ukrajinski, ali on to zna - rekao je Markevič.

Karpati su završili prvu polovinu sezone na devetom mestu na tabeli Premijer lige Ukrajine. U 17. kolu, na početku prolećnog dela šampionata, Karpati igraju protiv Šahtjora 22. februara.