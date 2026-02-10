Slušaj vest

Nešto veoma interesantno, za srpske fudbalske prilike, desilo se na utakmici između Bajerna i Hofenhajma (5:1) za vikend.

Za Hofenhajm je debitovao Luka Đurić, mladi Srbin koji igra na mestu centarlnog veznog igrača i koji ima samo 22 godine.

Luka Đurić desetka Hofenhajma Foto: Printskrin/Instagram

Nemački đak

Luka Đurić rođen je u Zinshajmu, gradu u kojem Hofenhajm ima stadion i u kojem igra utakmice, 18. juna 2003. godine. Prošao je celokupnu omladinsku akademiju ovog kluba, a posebno je bio dobar u B timu, gde su ga odlične partije i preporučile treneru Kristijanu Ilceru. Visok je 181 centimetar.

Luka Đurić debitovao je za Hofenhajm protiv Bajerna, kada je u 81. minutu zamenio Leona Avdulahua. Bila je to njegova prva utakmica kao profesionalca, jer je dosad igrao kao amater. Služi se desnom nogom, igra na mestu centralnog veznog igrača, klasične "desetke". Nemački mediji posebno potenciraju njegovu tehniku, siguran i tačan pas, "loptu unapred". Ali, okušao se na zadnjem veznom, koja je njegova sekundarna pozicija.

Impresivan u drugom timu

U drugom timu Hofenhajma koji se takmiči u trećem rangu takmičenja u Nemačkoj, u regionalnoj ligi Jugozapad, Luka Đurić upisao je 20 utakmica, dao šest golova i imao sedam asistencija, uz 1.764 minuta na terenu. Te dobre partije bile su mu ulaznica za prvi tim Hofenhajma.

Prošle sezone Luka Đurić upisao je 32 meča za Hofenhajm B, postigao 13 golova i pet puta asistirao saigračima. Krajem aprila, pomogao je ekipi do 23 godine da se plasira u 3. ligu zahvaljujući pobedi od 2:1 u gostima protiv drugog tima Ajntrahta iz Frankfurta. Đurić je postigao odlučujući gol iz penala, što je izazvalo slavlje. Kao nagradu dobio je profesionalni ugovor od strane Hofenhajma, iako je nekoliko bundesligaša, prema pisanju lista "Kiker" bilo zainteresovano da ga vidi u svojim redovima.

1/7 Vidi galeriju Luka Đurić Hofenhajm Foto: Printskrin/Instagram

Tata igrao za Hofenhajm

Luka Đurić ima srpsko poreklo iz BiH, a njegov otac Nebojša Nešo je takođe je igrao za Hofenhajm i danas je zaposlen u klubu. Njegova majka Mirjana već godinama radi u poslovnom sedištu u Cuzenhauzenu. Nemački mediji pišu da ga odlikuje jak karakter što se posebno vidi u izvođenju penala, gde je prošle sezone pogodio mrežu protivnika osam puta iz osam pokušaja. Porodica Đurić se doselila u Nemačku tokom ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije, početkom ’90-ih.

Njegove utakmice tokom sezone 2024/25 sve više su ga stavljali na radare prvog tima. Đurić je bio na klupi Bundeslige (protiv Bajer Leverkuzena 2. februara), a takođe je dva puta bio u sastavu u Ligi Evrope (protiv Totenhema 23. januara i protiv Anderlehta 30. januara).

Foto: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia

Stopama Samardžića i Simića

Ako je Luka Đurić dobar Hofenhajmu i izborio se za mesto pod suncem u "ligi petice" u Bundesligi, sigurno je da bi ljudi iz FS Srbije trebalo da obrate pažnju na ovog momka. I to što pre. Da nam se ne desi novi "slučaj Aleksandar Pavlović" koji je takođe ispod radara FSS stigao do prvog tima Bajerna, a onda je već bilo kasno. Ako na vreme ne bude reagovao FSS, izvesno je da će reagovati FS BiH.

A, sa nemačkim đacima Srbija ima lepa iskustva. Oni stariji pamte Slobodana Komljenovića, a mlađi Lazara Samardžića i Jana Karla Simića. Podloga postoji, verovatno i dobra volja kod porodice Đurić, samo ih treba kontaktirati, staviti im do znanja da neko prati njihovog sina i gleda u budućnost. Pa, da se sve završi na obostrano i zadovoljtsvo srpske fudbalske reprezentacije.