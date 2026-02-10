Slušaj vest

Dušan Vlahović centralna je tema medija u Italiji i kada ne igra!

Mesec dana je van tima centarfor Juventusa i srpske fudbalske reprezentacije Dušan Vlahović. I klub iz Torina se muči sa golovima i grca u Seriji A, gde se i dalje bori za Ligu šampiona.

Teška je povreda iza njega - Dušan Vlahović Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / Profimedia

Izlazak iz teške povrede

Dušanu Vlahoviću ugovor sa Juventusom ističe na leto. Fudbaler i klub nisu uspeli da se dogovore o produžetku saradnje, pa je Srbin stavljen u drugi plan ove sezone. Međutim i kada je minutažu dobijao na kašičicu, ulazio sa klupe, postizao je golove i delio asistencije, te tako donosio bodove Juventusu.

Dušan Vlahović doživeo je tešku povredu mišića primicača, početkom decembra na utakmici protiv Kaljarija. Oporavak je išao po planu, izvršena je operacija u Londonu, terapije su uradile svoje, treninzi takođe, pa Vlahović ima veliku želju da se što pre stavi na raspolaganje treneru Lučanu Spaletiju. U klubu se nadaju da bi to moglo da bude ovog vikenda, kada je "derbi Italije" protiv Intera na stadionu "Đuzepe Meaca". Međutim, ove informacije treba uzeti sa rezervom, jer fudbaler sigurno neće žuriti sa povratkom ukoliko ne bude 100 odsto spreman.

Biće opet onaj pravi

Dok se čeka na povratak Dušana Vlahovića u dres Juventusa, italijanski mediji pišu o tome gde bi Srbin mogao da nastavi karijeru. Ranije su se pominjali Bajern, Milan, Mančester junajted, Arsenal, Totenhem...

Bivši kondicioni trener Dušana Vlahovića govorio je za "Tutosport" i rekao da se povratak na teren napadača Juventusa očekuje početkom marta. Ujedno, otkrio je da se već zna novi klub Dušana Vlahovića.

- Videćete, neće mu biti potrebno dugo posle povratka. Biće to onaj pravi Vlahović - rekao je Dušan Ilić koji je sa Vlahovićem radio još iz vremena kada je ovaj bio u Fjorentini.

Dušan Ilić kondicioni trener Foto: Printskrin/Instagram

Povreda nije naivna

- Povreda se dogodila na veoma specifičnom području, koje sporije zarasta. Naravno, oporavak će trajati duže. Ali sa lekarima i specijalistima koje ima na raspolaganju, mogu reći da ćemo ga uskoro ponovo videti na terenu. Savršeno je fizički spreman, čak i u ovom stanju. Mogao bi da igra bilo koji sport.

- Mislim da ćemo ga ponovo videti na terenu početkom marta. A takođe i starim navikama, postizanju golova i uništavanju protivničkih ekipa. Moja briga je da bi posle ove povrede mogao da se vrati na još viši nivo. Gladan je, sa sve većom željom da postigne gol. Gotovo opsesivno.

Vreme je za nova iskustva - Dušan Vlahović Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Odlazi iz Italije

Italijanski novinar pitao je Dušana Ilića zna li u kojem klubu će Dušan Vlahović nastaviti karijeru sledeće sezone. Usledio je iznenađujući odgovor.

- Otići će u Barselonu. Pre Juventusa, razgovarao je sa Atletikom iz Madrida, ali je izabrao "bjanko-nere". To je bila ponuda koju nije mogao da odbije - rekao je Ilić i opisao koliko Vlahović voli Italiju:

- Da, Dušan poštuje i voli vašu zemlju. Zato je ostao toliko dugo. Sada treba da obnovi karijeru i pokuša da krene napred. Samo ovom promenom može da se vrati na mesto klasnog napadača, kakav je bio u Fjorentini.