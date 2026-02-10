Slušaj vest

Veljko Birmančević, povremeni fudbalski reprezentativac Srbije, proteklog vikenda dospeo je u žižu interesovanja sportske javnosti u Španiji.

Krilni fudbaler Veljko Birmančević stigao je ove zime u Hetafe iz češke Sparte na pozajmicu do kraja sezone.

Veljko Birmančević pre početka utakmice između Austrije i Srbije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

U centru pažnje

Protekle nedelje, Hetafe je na gostujućem terenu igrao protiv Alavesa i pobedio rezultatom 2:0. Veljko Birmančević nije bio strelac, čak nije ušao ni u igru, ali se o njemu pisalo u španskim medijima.

Naime, neobičan ritual Veljka Birmančevića privikao je pažnju navijača i javnosti. Srpski fudbaler snimljen je kako hoda potpuno bos po travi stadiona "Mendizoroza", samo nekoliko minuta pre početka zvaničnog zagrevanja igrača dva kluba. Video, objavljen na društvenim mrežama Hetafea, brzo je postao viralan, a Špance je interesovalo šta sve ovo predstavlja Srbinu.

Zanimljiva metoda

Neko bi pomislio da je Veljko Birmančević sujeveran ili da je čudak, međutim krilni fudbaler samo primenjuje tehniku poznatu kao "uzemljenje", barem tako tvrdi španski list "As". Kako kažu zagovornici ove metode, ona se zasniva na direktnom fizičkom kontaktu tela sa površinom Zemlje, što, prema sledbenicima harmonizuje organizam i smanjuje nakupljeni stres.

Tako barem kaže zvanično objašnjenje. A, u nastavku novinarskog teksta u listu "As" još stoji:

"Stručnjaci ove metode tvrde da kontakt stopala sa prirodnom travom "može da neutrališe slobodne radikale i smanji inflamatorne procese u telu". Takođe, praksa se povezuje sa poboljšanjem kvaliteta sna i regulacijom kortizola, hormona stresa."

1/5 Vidi galeriju Veljko Birmančević bosonog Foto: Printskrin/X

Nije sujeverje

Veljko Birmančević i ranije je primenjivao ove metode, pa je nekoliko puta fotografisan kako pre početka utakmica reprezentacije izlazi bosonog na travnjak, noseći u rukama papuče. Isto tako, novinari su nekoliko puta pitali Veljka Birmančevića da objasni svoj ritual, ali je on uvek govorio da to želi da sačuva za sebe.

Posle turbulentnog početka sezone u praškoj Sparti, gde je Veljko Birmančević imao mnogo problema koji se baš ne tiču fudbala, već lobija albanskih fudbalera u klubu, na kraju je odlučio da napusti Češku. Prošlog ponedeljka popularni Birma, kako je izabrao da mu stoji na dresu umesto prezimena, stigao je u Hetafe do kraja sezone, a trener Hose Bordalas je pokazao da računa na njega uvrstvši ga u spisak igrača, iako još nije debitovao.

Veljko Birmančević u dresu reprezentacije Srbije Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezdaš iz Partizana

Jasno je da će posle detaljne analize u španskim medijima vezano za Veljka Birmančevića, njegov svaki korak biti ispraćen, kako od strane novinara, tako i navijača Hetafea. Priliku za debi imaće 14. februara, kada će Hetafe kod kuće dočekati Viljareal.

Veljko Birmančević (27) rođen je u Šapcu, a ponikao je u mladinskoj školi Partizana, gde nikada nije dobio šansu. Bio je na pozajmicama u Radu i Teleoptiku, da bi u Čukaričkom pokazao koliko može. Iako se deklarisao kao navijač Crvene zvezde, navijači tog kluba sprečili su transfer, jer je igrao za Partizan. Čukarički ga je prodao za 1.000.000 evra u Malme, a Šveđani za četiri puta veću sumu u Tuluz, odakle je 2024. stigao u Spartu iz Praga. Igrao je za Srbiju na EURO 2024 u Nemačkoj.