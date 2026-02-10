Slušaj vest

Lukas Ignasio Pires (29) je preminuo od poslenica dobijenih tokom tuče na ulici, a za ubistvo je osumnjičen njegov brat.

Vest o ovakvoj tragediji je šokirala Argentinu, a društvenim mrežama kruži snimak tuče dva brata u La Matanzi, provinciji Buenos Ajresa.

Prema navodima lokalnih medija, Pires je preminuo zbog teške povrede koja je nastala kada je staklenom flašom presečena arterija na desnoj podlaktici. Obilno krvarenje je dovelo do tragedije.

Fudbaler je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu mogli da sačuvaju njegov život.

Na snimku jedne sigurnosne kamere vidie se kako svađa prerasta u tuču i kako je fudbaler napadnut staklenom flašom.

Lukas Ignasio Pires je u toku svoje karijere bio član i argentinskog drugoligaša Almirante Brauna koji se oprostio porukom na društvenim mrežama.

"Klub Almirante Braun izražava žaljenje zbog smrti Lukasa Piresa, bivšeg igrača kluba. U ovom trenutku bola držimo se pored njegove porodice i voljenih osoba", saopštenje je ovog drugoligaša.

Osumnjičeni za ubistvo je trenutno u bekstvu.

