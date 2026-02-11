Slušaj vest

Budućnost će u Dobanovcima ugostiti aktuelnog šampiona i osvajača Kupa Srbije, a nesvakidašnji praznik fudbala u opštini Surčin donosi nam utakmicu šesnaestine finala.

Susret Budućnosti i Crvene zvezde počeće u 13 časova.

Trećeligaš je do duela sa prvakom stigao pobedama nad Inđijom (3:2) i OFK Beogradom (2:1).

Crvena zvezda je bila bolja od Slovena u Rumi (2:0).

Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".

Ne propustiteFudbalZVEZDA SPREMNA ZA DOBANOVCE: Dejan Stanković najavio rotacije u ekipi!
Dejan Stanković
EvroligaDELIJE MOGU I NA FUDBAL I NA KOŠARKU! Evroliga potvrdila - pomeren termin Zvezdine utakmice!
KK Crvena zvezda
FudbalKURIR SAZNAJE: ZVEZDA PRODALA IGRAČA! Transfer odlazi do 5.500.000 evra
Milson
FudbalŠOKIRAĆETE SE! Ko će biti šampion Superlige Srbije? Evo šta kaže vešatkačka inteligencija i zvuči neverovatno!
PARTIZAN-ZVEZDA_50.JPG

Bonus video:

Dejan Stanković se raduje sa navijačima posle pobede Zvezde protiv Malmea Izvor: Kurir