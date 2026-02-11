Fudbaleri Crvene zvezde će u osmini finala Kupa Srbije igrati protiv Budućnosti iz Dobanovaca.
KUP SRBIJE
ZVEZDA DOLAZI U DOBANOVCE! Evo kada i gde možete gledati praznik fudbala i pohod crveno-belih ka završnici Kupa Srbije
Budućnost će u Dobanovcima ugostiti aktuelnog šampiona i osvajača Kupa Srbije, a nesvakidašnji praznik fudbala u opštini Surčin donosi nam utakmicu šesnaestine finala.
Trećeligaš je do duela sa prvakom stigao pobedama nad Inđijom (3:2) i OFK Beogradom (2:1).
Crvena zvezda je bila bolja od Slovena u Rumi (2:0).
Tekstualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos je obezbeđen na kanalu "Arena sport Premium 1".
