Lalatović je na konfrenciju za novinare došao sa generalnim sekretarom Fikretom Međedovićem.

"Nema šta da pričam, dovoljno je reći Nenad Lalatović. Najčešće pitanje koje mi je iko ikad postavljao je: Kad će Lalat?. Pa, evo ga, stigao je. Izvolite", rekao je Međedović prisutnim novinarima.

Potom se istima obratio i Nenad Lalatović.

"Čast i moja velika želja je da budem trener Pazara, negde i vaša. Sklopile su se kockice posle pet godina. Ranije se pregovarali, ali nismo uspevali da utanačimo. Poziv se desio slučajno. Moj kolega Gaćinović je otišao, pozdravljam ga i kažem da je teško raditi posle njega zato što je napravio sjajne rezultate i publika je to od njega navikla. S njim je Pazar izašao u Evropu. Ostavio mi je težak zadatak. Voleo bih da je ostao do kraja, pa da sam došao na leto. Veliki je trener, ali daću sve od sebe da ovde napravim dobre rezultate uz pomoć navijača. Kupili su me kad su ne podržali dok sam vodio jedan klub iz kojeg je trebalo da odem, a pobedili smo u Pazaru. Tada sam zbog njih i velikog kluba poželeo da radim u Pazaru. Eto, stigao sam. Voleo bih da mi je Adem Ljajić ovde, moj je miljenik. I dalje može barem po 20 minuta da igra u našoj reprezentaciji. Nažalost, nije tu, ali verujem u ove momke, kao i da ćemo napraviti dobar rezultat u nedelju. Dolazi nam OFK Beograd posle pobede nad Čukaričkim, pa idemo Vojvodini nakon što je dala pet golova lučanskoj Mladosti i čekamo TSC. Baš težak raspored. Trebalo bi sad da upoznam igrače, moramo dosta da radimo", rekao je Lalatović.

U svom stilu je otkrio da mu je velika želja da sa Novim Pazarom osvoji Kup.

"To je moj san. Kad bih ga osvojio, onda mogu i da umrem. Voleo bih da me i isprate kako su me dočekali".

Novi Pazar je trenutno peti na tabeli sa 33 bodova.

"Neću da kukam. Mi smo u borbi i za gore i za dole. U prva dva kola smo od mogućih šest uzeli bod. Mislim da je ovaj tim dobar, ako uspemo do petka, još jednog ili dva igrača da dovedemo, da se pojača konkurencija, da nešto nadomestimo, bilo bi sjajno. Uz božju volju, šta će biti ne znam, ali pet bodova si do gore i do dole. Verujem u igrače, klub i naše navijače kao 12. igrača. Ne bih došao da ne verujem. Znam da se od mene dosta očekuje. Od preko 500 utakmica što sam vodio, svaka druga je pobeda. Da sačekamo. Posle Vladana Milojevića imam najviše pobeda, a ja u Zvezdi nisam bio šest godina, već sam trenirao i čačanski Borac, Radnički iz Niša. Znam da će meni biti lepo u Pazaru i da će vama biti lepo sa mnom".

Imao je Lalatović razne situacije u Novom Pazaru.

"Privatno sam miran momak, ali ljudi vide moj temperament na utakmici. Moj temperament je takav, toliko želim da pobedim. Nisam tu da izgubim. Tako učestvujem u igri. Trener bi trebalo da oseća tim. Meni se temperament ovde dopada. Jednom sam imao crveni karton, nisam mogao da budem na klupi za tim koji sam vodio protiv Novog Pazara i sednem na tribine. Policija mi kaže da nije dobro da sedim tu, ali ja razmišljam da ako dobijem batine - dobijem. Ko će da me dira* Svi oko mene... osećao sam se lepo. Bio sam prihvaćen kao da sam ovde rođen. Da mi krenemo s pobedama, sve će biti dobro. Ništa ne smem da obećam, ali daću sve od sebe. Ja želim, a siguran sam i da svi oko mene žele. Takođe, jednom kad sam dolazio objavljeno je da sam nešto rekao, a nisam. To su rekli neki igrači Kolubare. Isključen sam na meču bez publike, neko je nešto rekao, ne znam ni ko je, majke mi. Dobio sam crveni karton, preskočio ogradu i otišao kući", zaključio je Lalatović.

Lalatović će debitovati na meču protiv OFK Beograda, u nedelju od 14.00 u Novom Pazaru.

