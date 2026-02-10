Slušaj vest

Bivši francuski fudbaler Frank Riberi podneće tužbu nakon što se njegovo ime pojavilo u jednom dokumentu iz dosijea američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, preneo je danas francuski Ekip.

Ime bivšeg fudbalera Bajerna iz Minhena, koji je 2010. godine u Parizu saslušan kao svedok u slučaju podvođenja, navedeno je u dokumentu iz 2019. godine, u kojem su delimično zaštićeni identiteti.

Epstajn je optužen da je vodio široku mrežu seksualne eksploatacije maloletnih devojčica, a u avgustu 2019. godine izvršio je samoubistvo u zatvorskoj ćeliji.

Riberi (42) je u saopštenju preko svog advokata osudio "lažne informacije" koje se o njemu šire na društvenim mrežama, a koje "stvaraju utisak da je povezan sa aferom Epstajn".

Riberijevo ime u dokumentima se, kako se navodi, pojavljuje više puta, i to u okviru iskaza trećih lica. U jednom od navoda opisuje se navodni incident u kojem je bivši fudbaler, prema tim tvrdnjama, pokušao da priđe jednoj osobi nakon što je došao do njenog broja telefona i adrese, a situacija je navodno eskalirala do te mere da je morala da reaguje policija. Ipak, važno je naglasiti da se radi o iskazu u okviru sudske dokumentacije, a ne o presudi ili zvanično potvrđenim optužbama.

U jednom od pasusa može se pročitati:

"Frank Riberi je pokušao da me napadne dok sam bio u svom vrtu, nakon što je dobio moj broj i adresu. Policija ga je opkolila i vratila u automobil."

Tokom fudbalske karijere Riberi je osvojio devet titula prvaka Nemačke sa Bajernom, uz trofej u Ligi šampiona 2013. godine.

Za reprezentaciju Francuske odigrao je 81 utakmicu, postigavši 16 golova, a sa nacionalnom selekcijom 2006. godine bio je vicešampion sveta u Nemačkoj.