Fudbaleri Mančester junajteda od 21.15 gostuju Vest hemu u utakmici 26. kola Premijer lige.

Utakmica za obe ekipe ima izuzetan značaj, domaćinu mnogo znači u borbi za opstanak, gostu u borbi za mesto koje vodi u Ligu šampiona.

Vest hem je trenutno u zoni ispadanja sa 23 boda, tri manje u odnosu na Notingem forest, prvu ekipu iznad crte.

Mančester Junajted je četvrti sa 44 boda, samo jednim više u odnosu na Čelsi, koji je prvi ispod crte za mesto koje vodi u Ligu šampiona.

Međutim, utakmica na Stadionu "London" biće zanimljiva iz jednog bizarnog razloga.

Oči sveta biće uprte ka ovoj utakmici zbog Frenka Ileta.

Ilet je navijač Mančester Junajteda koji se 5. oktobra 2024. godine zarekao da se neće šišati dok njegov tim ne veže pet pobeda.

Nekada slavni klub koji je sa lakoćom vezivao i mnogo više pobeda, poslednjih godina je u velikoj krizi i daleko je od borbe za titulu.

Tako je bilo i ove sezone, ali je bivši as kluba Majkl Kerik uspeo da poveže redove i spoji četiri pobede.

Zato bi "Pramen Junajteda", kako zovu ovog navijača, mogao posle 500 dana da se ošiša.

Ipak, "Crvenim đavolima" neće biti lako, pošto su na gostovanju Vest hemu vezali čak tri poraza. Poslednji put su u Londonu pobedili 2021. godine.

Frenk Ilet u London nosi makaze, a ne smemo ni da zamislimo šta bi se desilo ukoliko Junajted propusti priliku da upiše petu uzastopnu pobedu.