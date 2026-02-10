Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u sredu od 13.00 ekipi Budućnosti iz Dobanovaca u okviru Kupa Srbije.

Uoči tog duela javnosti se obratio trener Zvezde Dejan Stanković:

- Sigurno da svako želi da se dokaže protiv Zvezde i ti momci su zaslužili da im Zvezda dođe u goste ulaskom u osminu finala. Biće veoma važno da se što brže adaptiramo. Teren je isti i za njih i za nas, tako da što brža adaptacija, jak odnos, da se slomi protivnik što pre i da idemo dalje - istakao je Stanković.

Govorio je Stanković i o zdravstvenom biltenu.

- Tebo se vratio da trenira normalno. Jedini koji je van stroja je Mirko Ivanić. Nastavljamo da pratimo njegov oporavak. Teška sezona za njega što se tiče tih sitnih povreda, koje se na kraju spoje u jedan komplet, dođu na naplatu. Imaćemo strpljenja sa njim, kad god se vrati on je dobrodošao.

Naglasio je da će biti određenih rotacija na sutrašnjoj utakmici.

- Sigruno da će biti dosta rotacija. Svi rade dobro i zaslužuju da igraju, ali i dalje važi pravilo od UEFA i FIFA, da mogu deset igrača i jedan golman. Sigurno da ćemo izrotirati i da će mnogo momaka dobiti priliku da igra.

Prokomentarisao je gust raspored koji je pred crveno-belima.

- Takav je raspored. Adaptacija je važna, a ako pogledamo Evropu, recite mi ligu gde se ne igra na tri dana. Ljudi imaju po osam, devet utakmica mesečno. Svi jedva čekaju tu reprezentativnu pauzu. Oni koji nisu reprezentativci dobro im dođe, oni koji jesu nastavljaju da igraju. Tako da u jednoj godini ako si na visokom nivou nemaš odmor. O tome ne razmišljamo, spremni smo da igramo na svaka tri dana i tako će i biti - zaključio je Stanković.

