Srpski fudbaler Aleksandar Stanković na radaru je mnogih evropskih klubova zbog ofličnih partija u dresu Klub Briža.

Prema najnovijim informacijama, sin Dejana Stankovića je na radaru Atletiko Madrida, a Dijego Simeone želi vezistu baš tog profila predstojećeg leta, prenosi turski novinar Ekrem Konur.

Stanković već ima više od 80 zvaničnih seniorskih utakmica, kako na klupskom nivou, tako i u reprezentaciji Srbije. Do sada je nastupao za Lucern i Klub Briž, gde se profilisao kao moderan defanzivni vezni, igrač koji kombinuje fizičku snagu i taktičku disciplinu sa dobrim osećajem za igru.

Tokom aktuelne sezone, Stanković beleži zapažene partije u dresu Klub Briža, naročito u Ligi šampiona, gde je bio strelac u važnim pobedama svog tima. Paralelno s tim, sve sigurnije mesto gradi i u reprezentaciji Srbije, što dodatno učvršćuje njegov status jednog od najperspektivnijih mladih veznih igrača u Evropi.

