Žoze Murinjo će dobiti ponudu da preuzme fudbalsku reprezentaciju Portugala nakon Svetskog prvenstva 2026. godine, koje se održava u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

Fudbalski savez Portugala navodno planira da angažuje sadašnjeg trenera Benfike nakon što sadašnjem selektoru Robertu Martinesu istekne ugovor, a to je posle Mundijala.

Žoze Murinjo na meču Braga - Benfika Foto: Joao Gregorio / imago sportfotodienst / Profimedia, Francisco Macia, Magara Press SL / Alamy / Profimedia

Murinjo se vratio u Benfiku u septembru na drugi period na čelu tima, potpisavši dvogodišnji ugovor. Međutim, ESPN tvrdi da će Savez pokušati da dovede 63-godišnjaka na trenersku poziciju nakon Martinesovog odlaska.

U tom slučaju, najverovatniji kandidat da ga nasledi u Benfiki bio bi Ruben Amorim, koga je Mančester junajted nedavno otpustio. Amorim je proveo devet godina kao igrač u klubu i ostaje veoma cenjen u svojoj domovini nakon perioda punog trofeja u Sportingu.

Murinjo je sam izrazio želju da radi kao selektor još u januaru prošle godine, dok je vodio Fenerbahče.

- Želim da vodim tim na Evropsko ili Svetsko prvenstvo i ujedinim naciju, kao što sam mnogo puta uradio sa klubovima. Želim da to uradim za fudbal i sve što on predstavlja. Bilo bi neverovatno - rekao je tada za Korijere delo sport.

