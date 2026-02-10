Budućnost iz Dobanovaca će u sredu od 13 časova ugostiti Crvenu zvezdu u okviru osmine finala Kupa Srbije.

Interesovanje za ovaj duel je izuzetno veliko, što potvrđuje i cena ulaznice, koja iznosi 1.000 dinara i uporediva je sa cenama karata za evropske utakmice. Uprkos tome, očekuje se da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta.