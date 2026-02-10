Crvena zvezda gostuje Budućnosti u okviru Kupa Srbije.
biće ludo
SPREMA SE FEŠTA U DOBANOVCIMA, STIŽE CRVENA ZVEZDA! Evo koje su cene ulaznica!
Budućnost iz Dobanovaca će u sredu od 13 časova ugostiti Crvenu zvezdu u okviru osmine finala Kupa Srbije.
Interesovanje za ovaj duel je izuzetno veliko, što potvrđuje i cena ulaznice, koja iznosi 1.000 dinara i uporediva je sa cenama karata za evropske utakmice. Uprkos tome, očekuje se da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta.
Crvena zvezda Selta Liga Evrope 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com
- Ne propustite priliku da budete deo ovog istorijskog meča“, poručili su iz Budućnosti u objavi na društvenim mrežama - stoji u objavi.
