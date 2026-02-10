Slušaj vest

Budućnost iz Dobanovaca će u sredu od 13 časova ugostiti Crvenu zvezdu u okviru osmine finala Kupa Srbije.

Interesovanje za ovaj duel je izuzetno veliko, što potvrđuje i cena ulaznice, koja iznosi 1.000 dinara i uporediva je sa cenama karata za evropske utakmice. Uprkos tome, očekuje se da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta.

Crvena zvezda Selta Liga Evrope 2026 Foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Ne propustite priliku da budete deo ovog istorijskog meča“, poručili su iz Budućnosti u objavi na društvenim mrežama - stoji u objavi.

Ne propustiteTenisAUUU! OPAKA ŠEJLA ODLEPILA ZA NOVAKOM! Spremna je na sve - šta će reći Jelena Đokovića, a tek njen muž? (VIDEO+FOTO)
sejladjakovac-2.jpg
FudbalSRBIJO, OBRATI PAŽNJU NA OVOG MOMKA: Debitovao je protiv Bajerna i veliki je biser... Nemojte da nam ga opet otmu Nemci!
EvroligaSENZACIJALNA VEST! Želi da ode iz kluba - pravo u redove bivšeg šampiona Evrope! Kraj puta u Evroligi?
Nikola Mirotić
FudbalBOMBA! SIN DEJANA STANKOVIĆA PRED SPEKTAKULARNIM TRANSFEROM? Srpski vezista je na ceni, velikan stao u red!
Aleksandar Stanković u duelu sa Markusom Rašfordom na meču između Briža i Barselone u Ligi šampiona

BONUS VIDEO:

Dolazak fudbalera Selte na stadion Izvor: Kurir