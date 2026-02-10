Slušaj vest

Bivši trener PartizanaSrđan Blagojević, koji je iznenada napustio Humsku u novembru 2025. godine, pošto mu je uručen otlaz, blizu je povratka u Mađarsku.

Blagojević je imao sjajne rezultate dok je radio u mađarskom fudbalu, a sada je tamošnji Đer zainteresovan za usluge srpskog trenera.

Srđan Blagojević, predstavljanje u Partizanu Foto: Starsport

Đer je već pet mečeva bez pobede, pa je uprava kluba krenula u potragu za novim trenerom, a u Blagojeviću vide idealno rešenje.

Blagojević je prethodno sa uspehom vodio mađarski Debrecin. U svojoj trenerskoj karijeri radio je i u Inđiji, Bežaniji, kao i u kazahstanskim klubovima Astana i Aktau.

Gajas Zahid
sejladjakovac-2.jpg
Nikola Mirotić

BONUS VIDEO:

Košarkašice Partizana - promocija kalendara Izvor: Kurir