Srđan Blagojević pred povratkom?
VRAĆA SE BLAGOJEVIĆ? GROBARI GA OBOŽAVAJU! "Srđiola" je spreman da ugasi požar koji bukti!
Bivši trener PartizanaSrđan Blagojević, koji je iznenada napustio Humsku u novembru 2025. godine, pošto mu je uručen otlaz, blizu je povratka u Mađarsku.
Blagojević je imao sjajne rezultate dok je radio u mađarskom fudbalu, a sada je tamošnji Đer zainteresovan za usluge srpskog trenera.
Srđan Blagojević, predstavljanje u Partizanu Foto: Starsport
Đer je već pet mečeva bez pobede, pa je uprava kluba krenula u potragu za novim trenerom, a u Blagojeviću vide idealno rešenje.
Blagojević je prethodno sa uspehom vodio mađarski Debrecin. U svojoj trenerskoj karijeri radio je i u Inđiji, Bežaniji, kao i u kazahstanskim klubovima Astana i Aktau.
